ग्वालियर में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले दोषी पति को उम्रकैद
अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मिनीइ शर्मा ने की।
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 12:01:00 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 12:01:42 PM (IST)
HighLights
- गला घोंटकर की थी पत्नी की हत्या
- साक्ष्य छुपाने का किया था प्रयास
- अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिला न्यायालय के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के एक सनसनीखेज मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। फूल सिंह रजक उर्फ भगत पुत्र ग्यादीन रजक को उसकी पत्नी मंदाकिनी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मिनीइ शर्मा ने की।
19 जुलाई 2021 का है मामला
प्रकरण के अनुसार 19 जुलाई 2021 को फूल सिंह रजक ने जेएएच ग्वालियर के शव गृह परिसर में थाना बिजौली के पुलिस अधिकारियों को मौखिक सूचना दी थी कि 18 जुलाई 2021 की रात करीब नौ बजे उसका अपनी पत्नी मंदाकिनी से विवाद हुआ था। दोषी ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी हमेशा उसके बाहर रहने को लेकर सवाल करती थी और इसे लेकर ही पति-पत्नी के बीच हाथापाई भी हुई थी। घटना की रात इसके बाद पत्नी ने कमरे में जाकर साड़ी से फांसी लगा ली।
पुलिस ने माना साक्ष्य छुपाने का किया था प्रयास
फूल सिंह उसे पहले बिरला अस्पताल और फिर सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डाक्टरों ने मंदाकिनी को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जब मामले की जांच की तो साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि फूल सिंह ने ही अपनी पत्नी मंदाकिनी का गला दबाकर हत्या की थी और साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसले में टिप्पणी की कि दोषी ने अपनी पत्नी की हत्या करके सामाजिक सुरक्षा और रिश्तों के विश्वास को तोड़ा है, जो गंभीर कृत्य है।
हालांकि, दोषी की आयु, आपराधिक रिकार्ड का अभाव और घटना की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने इसे विरल से विरलतम श्रेणी में न मानते हुए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई।