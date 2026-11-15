ग्वालियर में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले दोषी पति को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिला न्यायालय के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के एक सनसनीखेज मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। फूल सिंह रजक उर्फ भगत पुत्र ग्यादीन रजक को उसकी पत्नी मंदाकिनी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मिनीइ शर्मा ने की।

19 जुलाई 2021 का है मामला प्रकरण के अनुसार 19 जुलाई 2021 को फूल सिंह रजक ने जेएएच ग्वालियर के शव गृह परिसर में थाना बिजौली के पुलिस अधिकारियों को मौखिक सूचना दी थी कि 18 जुलाई 2021 की रात करीब नौ बजे उसका अपनी पत्नी मंदाकिनी से विवाद हुआ था। दोषी ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी हमेशा उसके बाहर रहने को लेकर सवाल करती थी और इसे लेकर ही पति-पत्नी के बीच हाथापाई भी हुई थी। घटना की रात इसके बाद पत्नी ने कमरे में जाकर साड़ी से फांसी लगा ली।