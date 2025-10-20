दीपावली की आतिशबाजी में आग लग जाए तो घबराएं नहीं, फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के इन नंबरों पर दें जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के चलते आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी किसी भी अग्नि दुर्घटना की संभावना को देखते हुए नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष व्यवस्था के तहत कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा अपर आयुक्त से लेकर फायर ब्रिगेड सुपरवाइजर तक के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, ताकि लोग तत्काल फायर ब्रिगेड तक जानकारी पहुंचा सकें।

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर त्योहार के अवसर पर किसी भी अग्नि दुर्घटना की सूचना फायर मुख्यालय रुपसिंह स्टेडियम के नंबर 0751-2438361, 101, 2342101, 2342102, 2340489 पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा मुरार सब फायर स्टेशन 0751-2438324 पर एवं महाराज बाडा सब फायर स्टेशन 0751-2438326, आनंद नगर सब फायर स्टेशन 0751-2438368, दीनदयाल नगर फायर स्टेशन 0751-2438227, गुढ़ा-गुढ़ी का नाका फायर स्टेशन 0751-2456311 पर भी आग लगने की जानकारी दी जा सकती है।