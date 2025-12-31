मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट है। इस दौरान सड़कों पर हुडदंग करने वालों के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 10:52:45 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 11:14:53 AM (IST)
    ग्वालियर में नए साल का जश्न मनाने सड़क पर केक काटा या मचाया हुड़दंग तो पहुंच जाओगे हवालात
    ग्वालियर में होटल के सामने चार पहिया वाहन की चेकिंग करती पुलिस।

    HighLights

    1. ब्रीथ एनालाइजर से 35 चौराहों पर चेकिंग शुरू
    2. पुलिस अलग-अलग इलाको में कर रही पेट्रोलिंग
    3. जश्न के दौरान विवाद को रोकने के लिए की तैयारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आज साल का आखिरी दिन है। शाम से ही 2025 की विदाई और रात 12 बजे 2026 के स्वागत के लिए आयोजन शुरू हो जाएंगे। शहर के होटल, रिसोर्ट और रेस्त्रां में आयोजन होंगे, क्लब भी तैयार हैं। नए साल के जश्न में कोई विघ्न न डाले, इसके लिए मंगलवार शाम से ही चेकिंग शुरू हो गई। 35 चौराहों पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई। बुधवार को भी शाम पांच बजे से चेकिंग शुरू होगी। रातभर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी।

    एसएसपी धर्मवीर सिंह, एएसपी विदिता डागर और एएसपी अनु बेनीवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस फोर्स को इकठ्ठा किया। यहां से 10 महिला पुलिस अधिकारियों की टीम को होटल, रेस्त्रां, पब की चेकिंग के लिए रवाना किया गया। ट्रैफिक पुलिस और थानों की पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाए। शाम से रात तक चली चेकिंग में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से लेकर बिना नंबर और कार के कांच पर काली फिल्म चढ़ाकर चलने वाले वाहन चालकों को पकड़ा गया। ऐसे 25 वाहन चालक पकड़े गए। इनके चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।


    यह रहेगा हॉट स्पॉट, पिछले साल भी जमकर हुआ था विवाद

    पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क के दूसरी तरफ पब, रेस्त्रां हैं। यहां हर साल विवाद के हालात बनते हैं। शाम से रात तक यहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। पिछली बार भी यहां सबसे ज्यादा विवाद हुए थे।

    1500 जवान रहेंगे तैनात

    शहर की सुरक्षा में 31 दिसंबर शाम पांच बजे से लेकर पूरी रात 1500 जवान तैनात रहेंगे। नशे में हुड़दंग करने वालों को पकड़कर सीधे थाने ले जाया जाएगा। पुलिस ने देर रात तक शहर में पेट्रोलिंग की।

    आज शराब परोसने-पीने के 25 आवेदन पहुंचे

    नए साल पर शराब पीने व परोसने के लिए आबकारी अधिकारियों के पास ग्वालियर से कुल 25 आवेदन पहुंचे हैं। इसमें अलग अलग तरह की अनुमति मांगी गई हैं। वहीं आबकारी की टीम ने मंगलवार को भी शहर के रेस्टोरेंट व कैफे पर अभियान चलाया और समझाया कि बिना लाइसेंस के शराब परोसी या सेवन करने की अनुमति दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    इन पर रहेगी पुलिस की निगाह

    • सड़क पर केक काटने वाले, सड़क पर समूह में खड़े होकर हुड़दंग करने वाले

    • शराब पीकर वाहन चलाने वाले

    • सड़क पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले

    • स्टंट करने वाले

    • कार के गेट और सनरूफ से निकलकर स्टंट करने वाले

    • खुले में शराबखोरी करने वाले।

    सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

    नए साल के आयोजन में किसी भी तरह का हुड़दंग किया तो सीधे थाने ले जाया जाएगा। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर यातायात अवरोध करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। - धर्मवीर सिंह, एसएसपी।

    यातायात पुलिस ने बैग से पकड़ी शराब

    गोला का मंदिर यातायात थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दोपहिया चालक को पकड़ा। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। जब रोका और बैग की जांच की तो इसमें शराब मिली। यहां से 250 क्वार्टर जब्त किए गए।

