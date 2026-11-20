नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा की रहने वाली 36 वर्षीय महिला के साथ बलजिंदर सिंह ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पहले से शादीशुदा था, जबकि उसने खुद को कुंवारा बताकर दोस्ती की। फिर दुष्कर्म किया। सात साल तक महिला को धोखा देकर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

2015 में हो गया था तलाक