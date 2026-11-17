डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को एक पूर्व पार्षद अनूठे अंदाज में जनसुनवाई में पहुंचा। वार्ड क्रमांक-27 के पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता गंदे पानी से भरा 20 लीटर का कैंपर सिर पर रखकर नगर निगम के अधिकारियों के सामने पहुंच गए।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहर को स्वच्छता में नंबर वन का तमगा मिला है, तो लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है?

गले में गंदे पानी की बोतलें भी लटका रखी थीं