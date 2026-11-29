नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, सिम कार्ड और यूपीआई आईडी साइबर ठगों के हवाले करने वाले खाताधारक के खिलाफ गोला का मंदिर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

कार्रवाई ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के तहत की गई

आरोपी भिंड का रहने वाला है। यह कार्रवाई ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के तहत की गई है। पुलिस अब इस म्यूल खाते के जरिए किए गए संदिग्ध लेनदेन और अगले स्तर के खातों की पड़ताल में जुटी है।

जांच में बैंक खाता निकला भिंड के हर्ष गोयल का