नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दिमाग का ऑपरेशन हो और मरीज पूरी तरह जागृत अवस्था में रहे, डॉक्टरों से बातचीत करे और अपना पसंदीदा गाना भी गाता रहे। सुनने में यह किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग सकता है, लेकिन शहर के एक निजी अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉ. अमित श्रीवास्तव ने आधुनिक चिकित्सा तकनीक की मदद से ऐसा ही जटिल आपरेशन किया। मरीज के दिमाग से ट्यूमर निकालने के लिए सवा घंटे तक सर्जरी चली।

इस दौरान मरीज अपना पसंदीदा पल-पल दिल के पास गाना गाता रहा और डॉक्टर ट्यूमर निकालने के साथ उसकी बोलने और हाथ-पैरों की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। ग्वालियर किला गेट निवासी 45 वर्षीय मरीज का ऑपरेशन सफल रहा। पैराइटल रीजन में मेनिंजियोमा नाम का था ट्यूमर डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि मरीज के दिमाग के बाएं हिस्से के पैराइटल रीजन में मेनिंजियोमा नाम का ट्यूमर था। इसके कारण उसके दाएं हाथ और पैर में कमजोरी आ गई थी। जांच में ट्यूमर की स्थिति ऐसी जगह मिली, जिसके आसपास शरीर के हाथ-पैर चलाने और बोलने की क्षमता नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण हिस्से मौजूद थे। ऐसे में सामान्य तरीके से आपरेशन करने पर इन क्षमताओं को नुकसान पहुंचने का खतरा था।