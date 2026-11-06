ग्वालियर में धनतेरस पर बाजारों में उमड़ेगी भीड़, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया पार्किंग और डायवर्जन प्लान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। धनतेरस आज है। तीनों उपनगर- लश्कर, मुरार और हजीरा के प्रमुख बाजारों में जमकर भीड़ होगी। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है। पार्किंग स्थल और डायवर्जन प्वाइंट तय कर लिए गए हैं। बाजारों के आसपास पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जरूर देख लें। इसके बाद ही घर से निकलें।