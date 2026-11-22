नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों को जैसे ही टिकट जांच अभियान की भनक लगी, वैसे ही रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी। जो यात्री अब तक बिना टिकट यात्रा करने का जोखिम उठा रहे थे, वे जांच से बचने के लिए टिकट खरीदने की जल्दबाजी करते नजर आए।

ग्वालियर-वीरपुर रेलखंड में चलाए गए अभियान में दिखा ये नजारा ग्वालियर-वीरपुर रेलखंड में शनिवार को चलाए गए टिकट जांच अभियान के दौरान यह स्थिति देखने को मिली। हालांकि, जांच की सूचना मिलने के बाद टिकट खरीदने वालों के बावजूद रेलवे की टीम ने 15 यात्रियों को बिना टिकट अथवा अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ लिया। इनसे 7510 रुपये जुर्माना वसूला गया।