डिजिटल टीम। साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों की पड़ताल में ग्वालियर पुलिस को बड़ा मामला मिला है। कंपू निवासी 28 वर्षीय विशाल कन्नोजिया के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की सिटी सेंटर शाखा में संचालित खाता देशभर में दर्ज 34 साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा मिला है।

हैरानी की बात यह है कि इस खाते में एक ही दिन में एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के तहत मिली जानकारी क्राइम ब्रांच को ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के तहत इस खाते की जानकारी मिली थी। इसके बाद 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर खाते की पड़ताल की गई तो देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 34 शिकायतों में इसका इस्तेमाल सामने आया। बैंक स्टेटमेंट की जांच में पता चला कि 19 अप्रैल 2026 को खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा हुई और निकाली गई।