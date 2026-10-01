MP में वाहन ऑटो ट्रांसफर व्यवस्था पर बवाल: बिना जांच बदल रहा मालिकाना हक, अपराध में लिप्त गाड़ियों का भी हुआ अप्रूवल

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। वाहन पोर्टल पर वाहनों का ऑटो ट्रांसफर अप्रूवल शुरू होने के बाद वाहनों के कार्ड पर रजिस्टर्ड अथॉरिटी के रूप में संबंधित जिले के आरटीओ का पद लिखा आ रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब वाहन के ऑटो ट्रांसफर अप्रूवल की फाइल आरटीओ के पास आ ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में सवाल यह कि जब आरटीओ अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं तो अथॉरिटी वह कैसे हुए और वे जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसको लेकर जिलों के आरटीओ अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

ग्वालियर सहित अन्य जगह ऐसे मामले सामने आए हैं। एक मामला ऐसा भी कि अपराध में लिप्त वाहन का ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया। इस कारण मप्र सरकार ने किया है विरोध बता दें कि वाहन- 4.0 पोर्टल पर बिना अधिकारियों की जांच के गाड़ी ट्रांसफर की व्यवस्था का मप्र सरकार ने विरोध किया है। परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और एनआईसी को पत्र लिखकर ऑटो अप्रूवल बंद कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने को कहा है।

विभाग ने केंद्र को अतिरिक्त टैक्स वसूली की जानकारी भी भेजी जो कि वर्तमान व्यवस्था में संभव नहीं हो सकती है। इसके अलावा जिम्मेदारी एनआईसी की ही हो, इसको लेकर पुरजोर आवाज उठाई है। मोटर व्हीकल एक्ट में आरटीओ, एआरटीओ व डीटीओ को दस्तावेज जांचने का अधिकार है। ऑटो अप्रूवल में यह जांच शामिल नहीं है। हादसे, पुलिस जांच व कोर्ट केस में वाहनों के प्रमाणित दस्तावेज मांगे जाते हैं यह बिना जांच सत्यापित करना मुश्किल है। परिवहन विभाग के के मुताबिक ऑटो अप्रूव से ट्रांसफर हुई गाड़ियों में लक्जरी वाहन भी शामिल हैं, जिनमें टैक्स लाखों रुपए तक हो सकता है।