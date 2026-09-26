ग्वालियर: हजार बिस्तर अस्पताल में जांच सैंपल रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़े काउंटर, लंबी कतारों से मिलेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजार बिस्तर अस्पताल में जांच के लिए सैंपल देने वाले मरीजों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने ग्राउंड फ्लोर पर तीन खिड़कियों वाला नया काउंटर शुरू किया है। इससे मरीजों की भीड़ को अलग-अलग काउंटरों पर बांटा जा सकेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

भीड़ कम करने की कवायद अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज जांच के लिए पहुंचते हैं। सैंपल देने से पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान एक ही स्थान पर भीड़ जमा होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अतिरिक्त काउंटर शुरू किए हैं।