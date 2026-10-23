सावधान...! ट्रेन में तेज आवाज में रील देखी या गाने सुने तो जेब पर पड़ेगा असर, लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना; हो सकती है जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ट्रेन में सफर के दौरान रील देखने या गाने सुनने का शौक दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी बन जाए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। मोबाइल का स्पीकर तेज आवाज में चलाना, वीडियो बजाना या कोच में दूसरे यात्रियों की शांति भंग करना महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को आगाह किया है कि मनोरंजन के चक्कर में ऐसा व्यवहार न करें, जिससे सहयात्रियों की यात्रा में खलल पड़े।

संबंधित कानूनी प्रविधानों के तहत एक हजार रुपये तक जुर्माना, छह महीने तक की जेल या दोनों की कार्रवाई हो सकती है।

रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम का दिया हवाला