ग्वालियर में फर्जी दस्तावेज से बने 31 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट निरस्त, 66 आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट विभाग ने 70 पासपोर्ट में से 31 निरस्त कर दिए हैं।

इस मामले में 66 आरोपियों के अब भी फरार होने की जानकारी सामने आई है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने नाम और पहचान बदलकर भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनके आधार पर पासपोर्ट बनवाए। जांच एजेंसियों के अनुसार, इनमें से अधिकांश आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं।

इस मामले में 66 आरोपियों के अब भी फरार होने की जानकारी सामने आई है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने नाम और पहचान बदलकर भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनके आधार पर पासपोर्ट बनवाए। जांच एजेंसियों के अनुसार, इनमें से अधिकांश आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं।

इनमें 17 पासपोर्ट ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के सिमरिया गांव के पते पर बनाए गए थे। शेष पासपोर्ट भी निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है।

बौद्ध मठों के पते से बनवाए थे पासपोर्ट

इस नेटवर्क ने बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बौद्ध मठों के पते से बनवाए थे। मामले के मास्टरमाइंड रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु और उसके तीन बांग्लादेशी साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले गुलाबराय गौतम, गयाप्रसाद गौतम और भोपाल पासपोर्ट सेवा केंद्र के एजेंट नसीम अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसटीएफ के मुताबिक, पूछताछ में फरार आरोपियों के इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और चीन जैसे देशों में छिपे होने की जानकारी मिली है।

नागपुर के फर्जी पासपोर्ट गिरोह से भी जुड़ीं कड़ियां

मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया था। एसटीएफ अब ग्वालियर-डबरा और नागपुर के मामलों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।