मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

बीना स्टेशन की इंटरलाकिंग के चलते ट्रेनों के रूट में बदलाव, अब मालखेड़ी तक जाएंगी ये ट्रेनें, देखें लिस्ट

Indian Railways News: बीना स्टेशन यार्ड में रीमाडलिंग और मल्टीपल लाइनों की इंटरलाकिंग के काम के कारण 25 से 27 अक्टूबर तक ग्वालियर-बीना रेलखंड की ट्रेनें बीना के बजाय मालखेड़ी स्टेशन तक चलेंगी।

By Vikram Singh TomarEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 12:42:13 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 12:42:13 PM (IST)
बीना स्टेशन की इंटरलाकिंग के चलते ट्रेनों के रूट में बदलाव, अब मालखेड़ी तक जाएंगी ये ट्रेनें, देखें लिस्ट
बीना यार्ड में रीमाडलिंग और इंटरलाकिंग कार्य (AI Generated Image)

HighLights

  1. ग्वालियर-बीना रूट की चार ट्रेनों में बदलाव
  2. 25 से 27 अक्टूबर तक मालखेड़ी तक संचालन
  3. ट्रेनें बीना के बजाय फ्लाईओवर मार्ग से चलेंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बीना स्टेशन के यार्ड में रीमाडलिंग और मल्टीपल लाइनों की इंटरलाकिंग का काम चल रहा है। इसके चलते ग्वालियर-बीना रेलखंड पर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। 25 से 27 अक्टूबर तक ये ट्रेनें बीना स्टेशन के बजाय मालखेड़ी स्टेशन तक ही चलेंगी। इस दौरान सफर करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

ये चार ट्रेनें मालखेड़ी तक चलेंगी

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 51884 ग्वालियर-बीना अब मालखेड़ी स्टेशन तक जाएगी और वहां शाम 4:40 बजे पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 51885 बीना-दमोह मालखेड़ी से शाम 6:10 बजे रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 51886 दमोह-बीना का संचालन मालखेड़ी स्टेशन पर ही समाप्त होगा। यह ट्रेन सुबह 11:45 बजे वहां पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 51883 बीना-ग्वालियर मालखेड़ी से दोपहर 12:20 बजे रवाना होगी।


फ्लाईओवर मार्ग से चलेंगी ट्रेनें, अपडेट चेक करने की सलाह

रेलवे ने बताया कि इस अवधि में ये सभी ट्रेनें बीना स्टेशन के बजाय फ्लाईओवर मार्ग का उपयोग करेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति और परिचालन संबंधी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।