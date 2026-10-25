बीना स्टेशन की इंटरलाकिंग के चलते ट्रेनों के रूट में बदलाव, अब मालखेड़ी तक जाएंगी ये ट्रेनें, देखें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बीना स्टेशन के यार्ड में रीमाडलिंग और मल्टीपल लाइनों की इंटरलाकिंग का काम चल रहा है। इसके चलते ग्वालियर-बीना रेलखंड पर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। 25 से 27 अक्टूबर तक ये ट्रेनें बीना स्टेशन के बजाय मालखेड़ी स्टेशन तक ही चलेंगी। इस दौरान सफर करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

ये चार ट्रेनें मालखेड़ी तक चलेंगी रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 51884 ग्वालियर-बीना अब मालखेड़ी स्टेशन तक जाएगी और वहां शाम 4:40 बजे पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 51885 बीना-दमोह मालखेड़ी से शाम 6:10 बजे रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 51886 दमोह-बीना का संचालन मालखेड़ी स्टेशन पर ही समाप्त होगा। यह ट्रेन सुबह 11:45 बजे वहां पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 51883 बीना-ग्वालियर मालखेड़ी से दोपहर 12:20 बजे रवाना होगी।