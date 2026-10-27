Indian Railways: ग्वालियर से खजुराहो-उदयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन में बढ़े स्लीपर कोच

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव किया है। इससे स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेंगी। दोनों ट्रेनों में स्लीपर कोच की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल में 20 कोच होंगे ट्रेन संख्या 04141/04142 खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल में 29 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक और वापसी में 30 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक नया कोच संयोजन लागू रहेगा। इसमें स्लीपर कोच दो बढ़ने से कुल कोच 18 से 20 हो जाएंगे। नए संयोजन में दो एसएलआर/डी, 10 सामान्य, 7 स्लीपर और एक द्वितीय वातानुकूलित कोच रहेगा।