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Indian Railways: ग्वालियर से खजुराहो-उदयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन में बढ़े स्लीपर कोच

Indian Raiways News: दीपावली के बाद भी ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खजुराहो से चलने वाली दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला किया है।

By Vikram Singh TomarEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 06:57:33 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 06:57:33 PM (IST)
Indian Railways: ग्वालियर से खजुराहो-उदयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन में बढ़े स्लीपर कोच
MP के खजुराहो से चलने वाली दो स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़े (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दो स्पेशल ट्रेनों में बढ़े स्लीपर कोच
  2. स्लीपर कोच 5 से बढ़कर 7 हुए
  3. 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव किया है। इससे स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेंगी। दोनों ट्रेनों में स्लीपर कोच की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल में 20 कोच होंगे

ट्रेन संख्या 04141/04142 खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल में 29 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक और वापसी में 30 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक नया कोच संयोजन लागू रहेगा। इसमें स्लीपर कोच दो बढ़ने से कुल कोच 18 से 20 हो जाएंगे। नए संयोजन में दो एसएलआर/डी, 10 सामान्य, 7 स्लीपर और एक द्वितीय वातानुकूलित कोच रहेगा।


खजुराहो-निजामुद्दीन स्पेशल का भी बदला संयोजन

इसी तरह ट्रेन संख्या 01913/01914 खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल में 28 अक्टूबर से 18 नवंबर तक और वापसी में 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कोच संयोजन बदला जाएगा। इसमें सामान्य कोच 12 से घटाकर 10 और स्लीपर कोच 5 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। इस ट्रेन में दो एसएलआर/डी, 10 सामान्य, 7 स्लीपर और एक तृतीय वातानुकूलित कोच मिलाकर कुल 20 कोच रहेंगे।

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