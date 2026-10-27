ग्वालियर-दतिया यात्रियों को बड़ी राहत, निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलेगी स्पेशल जनरल ट्रेन; जानिए टाइमिंग

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। दिवाली और छठ त्योहार पर घर जाने वाले मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली से ग्वालियर, दतिया और झांसी की ओर आने-जाने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच फेस्टिवल स्पेशल अनारक्षित ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 04412/04411 पूरी तरह जनरल होगी, यानी बिना रिजर्वेशन के आम टिकट पर यात्रा की जा सकेगी।

MP के तीन स्टेशनों पर रुकेगी, ग्वालियर को मिलेगा फायदा इस स्पेशल ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मध्यप्रदेश के यात्रियों को मिलेगा। रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन ग्वालियर, डबरा और दतिया में रुकेगी। इसके अलावा यूपी में पलवल, कोसी कलां, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना में भी स्टॉपेज दिया गया है। कुल 10 स्टॉपेज के साथ यह ट्रेन 402 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले हजारों मजदूर, छात्र और नौकरीपेशा लोगों को आखिरी समय में कंफर्म टिकट न मिलने की टेंशन से राहत मिलेगी।

ट्रेन का शेड्यूल: शाम को दिल्ली से, सुबह झांसी रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को नवंबर के पहले सप्ताह में चलाने का फैसला किया है। दोनों दिशाओं से तीन-तीन फेरे लगेंगे। ट्रेन नंबर 04412 (निजामुद्दीन से झांसी): यह ट्रेन 5, 6 और 7 नवंबर 2026 को हजरत निजामुद्दीन से शाम 6:50 बजे रवाना होगी। रातभर सफर के बाद अगले दिन सुबह 6:00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पहुंचेगी। ग्वालियर के यात्री देर रात तक इसमें सफर कर सकेंगे। ट्रेन नंबर 04411 (झांसी से निजामुद्दीन): वापसी में यह ट्रेन 6, 7 और 8 नवंबर 2026 को झांसी से सुबह 6:30 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 4:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इससे ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिन में सफर का विकल्प मिलेगा।