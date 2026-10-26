ग्वालियर में तत्काल टिकट के लिए मारामारी, रिजर्वेशन सेंटर पर दलाल वसूल रहे एक्स्ट्रा रकम, RPF ने आमखो-कंपू में की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहार पर घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट हासिल करने की मारामारी के बीच तत्काल आरक्षण में भी दलाल सक्रिय हैं। एक तरफ आम यात्री आरक्षण केंद्रों पर लंबी कतारों में लगने के बाद भी कई बार खाली हाथ लौट रहे हैं, दूसरी तरफ अतिरिक्त रुपये लेकर टिकट उपलब्ध कराने का दावा करने वाले दलाल यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।

ग्वालियर में टिकट दलालों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई भी इस समस्या की ओर इशारा कर रही है। शनिवार को आमखो-कंपू स्थित आरक्षण केंद्र पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और क्राइम विंग ने कार्रवाई कर एक कथित टिकट दलाल को पकड़ा था। इससे पहले भी कई दलालों को पकड़ा जा चुका है।

तत्काल कोटे में टिकट पाने की चुनौती बता दें कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से कन्फर्म टिकटों की मांग में तेजी आई है। सामान्य आरक्षण में सीट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल कोटे से टिकट पाने की कोशिश करते हैं। तत्काल टिकटों की बुकिंग सीमित समय में होने और सीटों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों के सामने चुनौती रहती है। ऐसे में आरक्षण केंद्रों पर सक्रिय दलाल अतिरिक्त रकम लेकर टिकट दिलाने का भरोसा देते हैं। इससे उन यात्रियों की परेशानी बढ़ती है, जो खुद कतार में लगकर टिकट लेने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते आरपीएफ निगरानी तेज करते हुए इन दलालों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। तत्काल बुकिंग के समय आरक्षण केंद्रों पर निगरानी टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए आरपीएफ ने आरक्षण केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई है। तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एसी श्रेणी के तत्काल टिकट सुबह 10 बजे और स्लीपर श्रेणी के टिकट सुबह 11 बजे से बुक होते हैं। इन समयों पर आरक्षण केंद्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रिजर्वेशन हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी के साथ सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि फर्जी यात्रियों को कतार में खड़ा कर टिकट बुक कराने वालों की पहचान की जा सके।