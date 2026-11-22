नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले की पहचान को खरीदारी और कारोबार से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच के रूप में विकसित करने की तैयारी है। 121 साल पुराने मेले को मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल कराने के लिए मेला प्राधिकरण अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन ने संस्कृति मंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव सौंपा है।

हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मेले में जादौन ने कहा कि मेले में हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। संस्कृति विभाग से जुड़ने पर इन्हें व्यापक मंच और बेहतर आयोजन व्यवस्था मिल सकती है। साथ ही देशभर के कलाकारों की भागीदारी की संभावना भी बढ़ेगी। इससे मेले के सांस्कृतिक आयोजनों को अलग पहचान मिलेगी और प्रदेश से बाहर भी मेले की ब्रांडिंग मजबूत करने का अवसर बनेगा।

इस पहल का उद्देश्य मेले को केवल खरीदारी का केंद्र न रखकर ऐसा मंच बनाना है, जहां व्यापार, पर्यटन और संस्कृति साथ नजर आएं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर सांस्कृतिक कैलेंडर के जरिये कार्यक्रमों को अधिक व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप दिया जा सकेगा। ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए फिर करेंगे मुलाकात जादौन ने बताया कि संस्कृति मंत्री को कैलेंडर में मेले को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। वह एक बार फिर भोपाल जाकर मंत्री से मुलाकात करेंगे और मेले के लिए अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मांग रखेंगे, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार यहां प्रस्तुतियां दे सकें।