स्वच्छता में ग्वालियर ने लहराया परचम, नवाचार से बना MP का नंबर-1 शहर; राष्ट्रपति ने दिया प्रदेश स्तरीय अवार्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर को फिलहाल ये बढ़त नए प्लांटों की स्थापना, शहर में कराए गए सुंदरीकरण कार्य, सीएंडडी वेस्ट के पुनर्चक्रण के प्लांटों के साथ ही गीले कचरे से बायोगैस बनाने के कार्य के कारण बढ़त मिली है। इसके अलावा कार्ययोजना में 5.50 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटान और वैज्ञानिक लैंडफिल का विकास भी शामिल है।

इन कार्यों के कारण ग्वालियर को प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। इनके अलावा नगर निगम के अफसरों द्वारा किए गए नवाचारों ने भी शहर को ये अवार्ड दिलाने में मदद की। स्वच्छ सर्वेक्षण में ग्वालियर को लगातार दूसरे साल प्रदेश स्तरीय खिताब हासिल हुआ है।

फूलबाग चौपाटी को आकर्षक रूप से संवारा गया। नईदुनिया

ग्वालियर को मिल चुका है प्रामिसिंग सिटी अवार्ड

बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व निगमायुक्त संघ प्रिय, वर्तमान निगमायुक्त अभिषेक चौधरी और अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश राज्य के पहले सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ग्वालियर को स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड के रूप में प्रामिसिंग सिटी चुना गया था।

माननीय बोले-यह सम्मान पूरे ग्वालियर का सम्मान है

इस बार के सर्वेक्षण में ग्वालियर को प्रदेश का नंबर वन स्वच्छ शहर बनने का गौरव प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर डॉ. शोभा सिकरवार एवं नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने समस्त शहरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे ग्वालियर का सम्मान है। शहरवासियों की जागरूकता, सफाई मित्रों की मेहनत और नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है।