ग्वालियर में अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश... दिल्ली और हापुड़ के पांच आरोपी गिरफ्तार, गहने और नकदी बरामद

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आकर शहर में वारदातों को अंजाम देने वाले पांच ठगों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। आरोपियों से शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई आधा दर्जन से अधिक वारदातों का राजफाश हुआ है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में बुजुर्ग महिलाओं को बातों के जाल और सम्मोहन में फंसाकर सोने-चांदी के गहने पार करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का मुरार थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

बुजुर्ग महिला को बनाया था शिकार