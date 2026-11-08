ITM यूनिवर्सिटी में बोले डॉ. जोशी... प्रकृति से केवल लेने का नहीं, लौटाने का समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रकृति ने हमें हवा, पानी और भोजन के रूप में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने कभी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि बदले में उसे क्या लौटाया। अब प्रकृति से केवल लेने का नहीं, उसे लौटाने का भी समय है।

यह बात पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने शनिवार को आईटीएम विश्वविद्यालय में प्रकृतिपथ साइकिल यात्रा के 37वें दिन आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कही। पिछले 10 से 15 वर्षों में पर्यावरण में बड़े बदलाव देखने को मिले उन्होंने कहा कि प्रकृति और मौसम का चक्र तेजी से बदल रहा है। पिछले 10 से 15 वर्षों में पर्यावरण में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसका असर मानव जीवन, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। प्रकृतिपथ साइकिल यात्रा का उद्देश्य केवल दूरी तय करना नहीं, बल्कि समाज को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। डा. जोशी ने कहा कि समुद्रों में 400 से अधिक मृत क्षेत्र बन चुके हैं। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हवा जहरीली होती जा रही है और देश के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे हैं।

रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धन के बल पर भी शुद्ध हवा, पानी और मिट्टी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा पर्यावरण छोड़कर जा रहे हैं... उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों से अपने ज्ञान, शोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग प्रकृति के हित में करने का आह्वान किया। दीपावली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमें केवल घरों का अंधकार दूर करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा पर्यावरण छोड़कर जा रहे हैं। 72 वर्ष की उम्र में प्रतिदिन 70 से 80 किलोमीटर साइकिल चलाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रकृति को प्रत्यक्ष ईश्वर बताया।