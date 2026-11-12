13 साल प्रीमियम भरने के बाद शुगर के नाम पर पॉलिसी बंद करना गलत, 45 दिनों में पॉलिसी रिवाइव करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। लंबे समय तक नियमित प्रीमियम जमा करने के बाद मेडिकल जांच में डायबिटीज मिलने पर पुरानी बीमा पॉलिसी बंद करना बीमा कंपनी की सेवा में कमी है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर पॉलिसी दोबारा चालू करने का आदेश दिया है।

वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए

साथ ही परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला ठाटीपुर निवासी राजकमल अग्रवाल से जुड़ा है।