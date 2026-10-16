जीवाजी विश्वविद्यालय ने घोषित किए विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम, री-चेकिंग के लिए मिलेगा 7 दिन का समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं एवं मेडिकल पाठ्यक्रम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित तृतीय वर्ष की परीक्षाओं तथा मेडिकल फैकल्टी के परीक्षा परिणामों को आधिकारिक रूप से जारी करते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अंकसूची देखने का लिंक भी सक्रिय कर दिया है।

इन प्रमुख परीक्षाओं के जारी हुए परिणाम

विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणामों में एनईपी के अंतर्गत सितंबर 2026 में आयोजित स्नातक तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं और बीएमएलटी परीक्षा शामिल हैं।

बीसीए (तृतीय वर्ष) पूरक परीक्षा

बीबीए (तृतीय वर्ष) पूरक परीक्षा

बीएससी (तृतीय वर्ष) स्वाध्यायी,प्राइवेट पूरक परीक्षा

बीकॉम (तृतीय वर्ष) स्वाध्यायी, प्राइवेट पूरक परीक्षा

बीएससी (होम साइंस) (तृतीय वर्ष) पूरक परीक्षा

बीएससी (तृतीय वर्ष) नियमित पूरक परीक्षा

बीएमएलटी (प्रथम वर्ष) पूरक परीक्षा (सितंबर 2024)

घोषित नतीजों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, विशेष योग्यता और द्वितीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की है।

ऑनलाइन देख सकेंगे अंकसूची

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपनी आनलाइन अंकसूची देखने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय के आधिकारिक परिणाम पोर्टल ([https://univindia.com/JwgResult/adselcolclassnew.php,(https://univindia.com/JwgResult/adselcolclassnew.php) पर जा सकते हैं। परीक्षा परिणाम संशोधन के अधीन रखे गए हैं।

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