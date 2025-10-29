जज ने कहा- अब और देरी नहीं हो, ये केस तो हमारी और आपकी उम्र से भी पुराना है

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। श्योपुर जिले की 79 वर्षीय मिथलेश श्रीवास्तव पिछले पचास सालों से अपने हक की पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। यह मामला अब इतना पुराना हो चुका है कि खुद मप्र हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, ‘ये केस तो हमारी और आपकी उम्र से भी पुराना है, अब और देरी नहीं होनी चाहिए।’ कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अगली तारीख तक आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो श्योपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। 23 साल की सेवा के बाद इस्तीफा, फिर कानूनी लड़ाई मिथलेश के पति शंकरलाल श्रीवास्तव पुलिस विभाग में आरक्षक (कांस्टेबल) के पद पर थे। उन्होंने 23 साल की सेवा के बाद नवंबर 1971 में इस्तीफा दे दिया था। 24 नवंबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई।