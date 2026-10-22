ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल में डीन को थप्पड़ मारने के विरोध में जूडा की हड़ताल, मरीजों की परेशानी देख माने जूनियर डॉक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ को थप्पड़ मारने की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों की कलम बंद हड़ताल का असर बुधवार को जयाआरोग्य अस्पताल समूह की ओपीडी पर दिखाई दिया। सीनियर डॉक्टरों की तैनाती के बावजूद मरीजों को कई विभागों में जांच और परामर्श के लिए परेशान होना पड़ा।

कहीं जांच कक्ष बंद थे तो कहीं मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। दोपहर करीब एक बजे सीएसपी रोबिन जैन और डीन डॉ. धाकड़ जूनियर डॉक्टरों से चर्चा करने पहुंचे। सकारात्मक बातचीत के बाद जूडा ने हड़ताल स्थगित कर दी।