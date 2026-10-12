खेल प्रशासन में शिवराज के बेटे कार्तिकेय की एंट्री: MP वॉलीबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने, जल्द आएगी 'खेल नीति 2026'

डिजिटल टीम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की चुनावी राजनीति से पहले खेल प्रशासन में एंट्री हो गई है। कार्तिकेय मध्य प्रदेश वॉलीबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। रविवार को भोपाल स्थित केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में हुए चुनाव में उन्हें 2026-2030 के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई।

चुनाव में प्रदेश के 33 जिला संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चुनाव अधिकारी एडवोके दिलीप मालवीय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के नियमों के तहत सत्र 2026-2030 के लिए नई प्रबंध कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की।

जल्द जारी होगा 'मध्यप्रदेश वॉलीबॉल खेल नीति 2026' का ड्राफ्ट