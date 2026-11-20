नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। लधेड़ी अस्पताल में बुधवार को कोई डॉक्टर नहीं था, यहां मरीज भी नहीं आ रहे क्योंकि कोई डॉक्टर ही नहीं है। स्टाफ भी नहीं दिखा। गुरुवार को लधेड़ी अस्पताल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्टाफ व डॉक्टर की पूछने पर वहां मौजूद महिला कुछ नहीं बता पा रही है।

अब मरीजों को कब तक दें जवाब

वह वीडियो में यह कहते हुए दिख रही है कि यहां कोई पर्चे नहीं बन रहे कोई नहीं है, इसको लेकर कई बार सीएमएचओ व मंत्री को बता दिया है, अब मरीजों को कब तक जवाब दें।

लधेड़ी अस्पताल में हाल ही में लाखों का रेनोवेशन का काम किया गया है, अब हालात यह है कि कोई डॉक्टर ही यहां पदस्थ नहीं है।

यहां बाहर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का बोर्ड लगवा दिया गया है जबकि यहां डॉक्टर न इलाज यह स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा हाल जबकि यहां एक्स-रे मशीन है, यहां प्रसूताओं के भर्ती होने का इंफ्रा तैयार है लेकिन डॉक्टर की पदस्थापना न होने से सब ठप पड़ा हुआ है।