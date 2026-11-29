नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। श्योपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के 18746 लोगों के भूमिस्वामी या पट्टाधारी होने के मामलों का उच्चस्तरीय समिति सत्यापन करेगी। प्रत्येक मामले की जांच के लिए समिति ने तीन महीने का समय मांगा है।

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव की रिपोर्ट पेश करने के लिए भी तीन महीने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी 2027 को होगी।

तीन महीने में पेश करनी होगी जांच रिपोर्ट