MP Cheetah Project: मध्य प्रदेश में अब 'देसी' हो गए चीते, रास आया हवा-पानी

वरुण शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना के तीन वर्ष बुधवार को पूरे होने जा रहे हैं। देश में 70 साल बाद चीतों की पुनर्स्थापना मप्र में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर, 2022 को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। प्रथम चरण में नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे, जिन्हें पार्क के बाड़े में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था।

द्वितीय चरण में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाकर यहां छोड़े गए थे। तब बड़ी चिंता थी कि चीते यहां की जलवायु में रह पाएंगे या नहीं? शुरुआती कठिनाइयों के बीच चीतों ने खुद को यहां के अनुकूल ढाल लिया। उनका कुनबा भी बढ़ा। चीतों को यहां की आबोहवा (हवा-पानी) रास आ गई। अफ्रीकी चीते भी 'देसी' हो गए। लिहाजा उन्हें दूसरी जगहों पर भी बसाए जाने के बारे में सोचा जाने लगा। प्रदेश का गांधीसागर अभयारण्य(मंदसौर) चीतों का दूसरा रहवास बना।

गांवों के लोगों ने चीतों के व्यवहार को समझ लिया चीतों को लंबे समय तक कूनो पार्क के बाड़े में रखने के बाद खुले जंगल में छोड़े जाने पर कई चुनौतियां भी सामने आईं। चीतों ने कई बार जंगल की सीमा लांघी। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचे। कभी खुद लौटे तो कभी उन्हें बेहोश(ट्रेंकुलाइज) कर लाना पड़ा। जंगल में चीते पारंपरिक शिकार करने लगे। जंगल के बाहर भी गांवों के लोगों ने चीतों के व्यवहार को समझ लिया है। चीतों की अब नई खेप लाने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए बोत्सवाना, केन्या और दक्षिण अफ्रीका से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम की चर्चा चल रही है। शुरुआत में जब चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो यह बात सामने आई थी कि पचास प्रतिशत चीतों की मौत संभावित हो सकती है। अब धारणा बदल चुकी है। मुख्य वन संरक्षक उत्तम कुमार का कहना है कि अभी चीतों की उत्तरजीविता को लेकर आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है, यह स्थिति आठ से दस साल बाद सामने होगी। री-इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में अभी चीतों की निगरानी की जा रही है, उनकी देखरेख जारी है। यहां चीतों का जन्म हो रहा है, वे माहौल में ढ़लते जा रहे हैं।