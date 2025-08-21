मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर होगी। लोक शिक्षण विभाग ने परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है और परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विभाग के दल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे और छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी।
Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 09:17:20 AM (IST)
Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 09:25:37 AM (IST)
बोर्ड परीक्षा की तरह ली लाएंगी बीच में होने वाली परीक्षाएं। प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
- सरकारी स्कूलों में 28 अगस्त 9 सितंबर के बीच होंगी त्रैमासिक परीक्षा।
- जेडीई और डीईओ के गठित अलग अलग दल करेंगे परीक्षा का निरीक्षण।
- परीक्षा का परिणाम 20 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की त्रैमासिक और छमाही परीक्षा कब हो जाती थी, पता नहीं चलता था। इस बार भी ये परीक्षाएं होंगी। लेकिन इस बार इन परीक्षाओं को लगभग लगभग बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर कराया जाएगा।
इस बार परीक्षा में संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल न केवल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे, बल्कि परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लोक शिक्षण विभाग ने परीक्षाओं की समय सारणी भी घोषित कर दी हैं। अब शिक्षा विभाग परीक्षाओं को सुचारू कराने के लिए दल गठित करने का काम शुरू कर दिया है।
इस तरह होंगी बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा
- पहले त्रैमासिक परीक्षा व छमाही परीक्षा की समय सारणी स्कूल अपने स्तर से बनाते थे और अपनी सुविधा अनुसार ही परीक्षा कराते थे। अब पूरे प्रदेश में एक साथ परीक्षा होगी। हालांकि बोर्ड 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं की तिथि व समय सारणी जारी करता था।
- पहले त्रैमासिक व छमाही की परीक्षा स्कूल स्तर पर होती थी और प्रश्नपत्र भी स्कूल के शिक्षक ही बनाते थे। अब लोक शिक्षण विभाग ही प्रश्न पत्र बनाएगा और पोर्टल पर प्रश्नपत्र वाले दिन उपलब्ध होंगे। जिनकी प्रिंट लेकर फोटो कापी कराकर प्रश्नपत्र छात्रों को दिए जाएंगे।
पहले शिक्षा विभाग के दल भी इन परीक्षाओं का निरीक्षण नहीं करते थे। लेकिन इस बाद संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे। इन्हें भी एक दिन में कम से कम 10-10 स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले त्रैमासिक व छमाही परीक्षा का परिणाम व छात्रों के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं होते थे। अबकी बार परिणाम 20 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना है।
क्यों किया गया है ऐसा
विभाग के अफसरों का कहना है कि इससे छात्र व स्कूलों के शिक्षक परीक्षा की गंभीरता को समझेंगे। साथ ही प्रश्नपत्र भी बोर्ड स्तर के होंगे। इससे छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करने में भी आसानी होगी।
स्कूलों में हो रही परीक्षा की तैयारी
लोक शिक्षण विभाग ने इस बार 28 अगस्त से 9 सितंबर तक कक्षा 9वीं से 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। साथ परीक्षा सुचारू और सही तरीके से हों, इसके लिए विभाग के दल बनाकर इनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। निर्देशों के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी स्कूलों में कराई जा रही है। - हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर