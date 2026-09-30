MP Weather: अश्विन माह में धूप का रहेगा राज और उमस देगी साथ, प्रदेश में मानसून विदाई की ओर, यहां देखिए पूरा अपडेट
हिंदू पंचांग का क्वार यानी अश्विन मास शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं। इस समय मानसून विदाई की ओर है और दो-तीन दिन में अंचल से विदा हो सकता है।
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 09:27:36 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 09:27:36 AM (IST)
धूप से बचाव करते युवक-युवतियां, नईदुनिया
HighLights
- ग्वालियर में मानसून विदाई की ओर
- रात में महसूस हो रही हल्की ठंड
- दिन में धूप और उमस बढ़ाएगी परेशानी
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हिंदू पंचांग का क्वार यानी अश्विन मास शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं। इस समय मानसून विदाई की ओर है और दो-तीन दिन में अंचल से विदा हो सकता है। इसके साथ ही अंचल के आसमान से मेघों के विदा होने के बाद आसमान साफ हो गया है।
बारिश की नहीं संभावना
ऐसे में धरती के अंगना धूप का राज रहेगा और साथ में उमस की मौजूदगी परेशान कर सकती है। आगामी तीन चार दिन तक वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ बना हुआ है, वह अंचल तक आते आते कमजोर हो जाएगा।
ऐसे में वर्षा की संभावना कम ही है। हालांकि, अंचल में रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई और 22.8 डिसे पर पहुंच गया। लेकिन रात में लोगों को ठंडक महसूस हुई। वहीं दिन के तापमान में 0.5 डिसे की गिरावट दर्ज की गई और तापमान 33 डिसे पर आ गया।
जल्द होगी मानसून की विदाई
अंचल से मानसून 30 सितंबर तक विदा होता है। मानसून वापसी की रेखा भी अंचल के पास ही है। इसलिए उम्मीद है कि आगामी दिनो में अंचल से इसकी वापसी हो जाएगी। इस वजह से मौसम खुल गया है।
धूप ने किया परेशान
हालांकि, अभी दिन व रात के तापमान में अंतर 10 डिसे का है। रात में सामान्य हल्के कपड़े पहनकर निकलने पर लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। बेशक दिन में तापमान में कम रहा हो, लेकिन तीखी धूप ने लोगों को परेशान किया। इसकी वजह से वातावरण में नमी होना रहा। नमी की वजह से लोगों को उमस भी महसूस हुई।