ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसा...मजिस्ट्रियल जांच शुरू, ADM ने घटनास्थल का किया मुआयना

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के तहत एडीएम सीबी प्रसाद ने शुक्रवार को मौका मुआयना किया। जहां हादसा हुआ वह स्पॉट बारीकी से देखा और जिस ओर से ट्रक ढ़लान पर आया था उस मार्ग पर भी जायजा लिया। इसके अलावा मंदिर और आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर भी पड़ताल की। वहीं पुलिस रिकार्ड का इंतजार है जो अभी प्रशासन को नहीं मिला है।

यह रिकार्ड जांच में महत्वपूर्ण प्रशासन के अनुसार यह रिकार्ड जांच में महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर से तीन दिन तक लोगों से साक्ष्य व जानकारी मांगी गई है जिसमें प्रशासन संबंधित एजेंसियों के लोगों को भी जानकारी देने के लिए बुला सकता है। जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद कर रहे हैं जांच बता दें, कि ग्वालियर में विगत 18 अक्टूबर की रात शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार पर ट्रक दुर्घटना के कारण हुई जनहानि के कारणों की जाच के लिये कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है।