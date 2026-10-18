शीतला माता मंदिर हादसा: कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे एडीएम सीबी प्रसाद

डिजिटल डेस्क। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने गत रात शीतला माता मंदिर के पास हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं।

मजिस्ट्रियल जांच के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट सीबी प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने जांच अधिकारी को घटना के विभिन्न बिंदुओं पर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।