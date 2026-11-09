नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (MPL) के संस्थापक महानआर्यमन सिंधिया ने ग्वालियर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों, खेल में योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रिकेट किट, आर्थिक सहायता, इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भेंट की गई। महान आर्यमन कार्यक्रम में वर्जुअल शामिल हुए।

ग्वालियर के कैप्टन रुपसिंह स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कुल आठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इनमें मध्य प्रदेश की अंडर-19 टीम के खिलाड़ी, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी, वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी एवं दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी शामिल रहे। इन खिलाड़ियों को दिए गए विशेष उपहार 1. आर्यन कुशवाह – मध्य प्रदेश अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट किट भेंट की गई।

2. युवराज कंसाना – मध्य प्रदेश अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ी को ₹10,000 का चेक प्रदान किया गया।

3. यशस्वानी बोहरे – मध्य प्रदेश अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट किट भेंट की गई।

4. सोनम यादव – मध्य प्रदेश अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ी को ₹10,000 का चेक प्रदान किया गया।

5. अक्षय शर्मा – रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी को इलेक्ट्रिक स्कूटर भेंट किया गया।

6. होनी यादव – खिलाड़ी को इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान किया गया।

7. जर्नैल सिंह – भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भेंट की गई।

8. योगेंद्र सिंह – भारतीय दिव्यांग क्रिकेटर को क्रिकेट किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन (GDCA) के अध्यक्ष संग्राम कदम, सचिव विजय प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रशांत मेहता की विशेष गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों ने मिले उपहारों के लिए MPCA अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया का आभार व्यक्त किया।