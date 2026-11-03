ग्वालियर में मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली कटौती, उत्तर, दक्षिण व पूर्व संभाग के कई इलाके प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी। नगर संभाग उत्तर, दक्षिण और पूर्व के कई फीडरों पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

नगर संभाग उत्तर के चमड़ा मिल फीडर पर सुबह नौ से 11 बजे तक, पड़ाव और महिला पालिटेक्निक कालेज फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक तथा सेवानगर और मोतीमहल फीडर पर दोपहर एक से तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी। नगर संभाग दक्षिण के लक्ष्मीगंज, जनकगंज और वर्कशाप फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक तथा श्रीकृष्ण नगर और गोमती की फड़ी फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।