ग्वालियर में शनिवार को गुल रहेगी बिजली: फीडरों पर चलेगा मेंटेनेंस, जानें कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजली कंपनी द्वारा फीडरों पर आवश्यक रखरखाव एवं सुधार कार्य किए जाने के कारण शनिवार को शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर संभाग पूर्व और केंद्रीय नगर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फीडरों पर कार्य किया जाएगा। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक तथा कुछ क्षेत्रों में दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।

नगर संभाग पूर्व के प्रभावित क्षेत्र 11 केवी गालव पार्क फीडर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक गालव पार्क, गुरुकृपा, छावरी मार्केट, विकमपुरा, देवपुंडीयाधाम आदि क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं 11 केवी ब्लू लोटस-दो फीडर से संबंधित क्षेत्र और शिवाजी नगर प्रभावित रहेंगे। 11 केवी बास्टन कालेज फीडर से एमपी सिटी कालेज, माडल टाउन, सिरोल गांव, बास्टन कालेज, एमपीबी कालोनी आदि क्षेत्रों में इसी अवधि में बिजली बंद रहेगी।

33 केवी एमइएस फीडर पर सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक सीवेज प्लांट लाल टिपारा, सिविल अस्पताल एवं संबंधित क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। 11 केवी सीपी कालोनी फीडर से सीपी कालोनी, हक्सर कालोनी, शीतला कालोनी, सात नंबर चौराहा आदि क्षेत्रों में सप्लाई बंद रहेगी। इसी तरह 11 केवी एसएलपी कालेज फीडर से एसएलपी कालेज के आसपास का क्षेत्र, शूरी नगर, लाल साहब का बगीचा, लोचन नगर और आदित्य नगर। 11 केवी बंशीपुरा फीडर से बंशीपुरा, महेशपुरा, परसादीपुरा, सूर्यापुरा, लाल टिपारा, हाथीखाना, तिकोनिया, गौशाला, संकट मोचन नगर और केशव विहार प्रभावित होंगे। 11 केवी गोशाला फीडर से बंशीपुरा, गौशाला, लोचन नगर, लाल साहब का बगीचा आदि तथा 11 केवी खटीक मोहल्ला फीडर से खटीक मोहल्ला, कंपनी बाग रोड, मीट मार्केट, न्यू दुर्गा कालोनी और रिसाला बाजार आदि क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।