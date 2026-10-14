त्योहारों पर रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा, खजुराहो से रुंधी के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, ग्वालियर-झांसी में होगा ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खजुराहो और रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01829/01830 खजुराहो-रुंधी-खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल दोनों दिशाओं में 15-15 फेरे लगाएगी। ट्रेन 15 अक्टूबर से 17 नवंबर तक खजुराहो से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी।

वहीं रुंधी से 16 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इसका संचालन होगा। गाड़ी संख्या 01829 खजुराहो-रुंधी फेस्टिवल स्पेशल खजुराहो से शाम पांच बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह छह बजे रुंधी पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, दैलवारा, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसीकलां स्टेशन पर ठहराव लेगी। ग्वालियर में ट्रेन रात 11:43 बजे पहुंचेगी और 11:45 बजे रवाना होगी।