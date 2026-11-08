कार्बाइड गन से वीडियो बनाना महिला कांस्टेबल को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन के सख्त प्रतिबंधों को ताक पर रखकर इंटरनेट मीडिया पर रील्स बनाना एक महिला आरक्षक को भारी पड़ गया है। कोतवाली थाने में पदस्थ महिला आरक्षक कुमकुम दुबे द्वारा प्रतिबंधित कार्बाइड गन चलाते हुए अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करना अनुशासनहीनता साबित हुआ।

मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रतिबंधित कार्बाइड गन का किया इस्तेमाल