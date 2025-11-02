पढ़ाई न करने पर डांटा तो भागकर पहुंचा खाटू श्याम, भंडारे में खाना खाता और धर्मशाला में सो जाता, पुलिस ने पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ऑपरेशन मुस्कान शुरू होने के बाद ग्वालियर पुलिस द्वारा लापता बालक-बालिकाओं की तलाश की जा रही है। दो दिन में पुलिस ने पांच बालक-बालिकाओं को बरामद किया है। एक किशोर तो अपनी बुआ से नाराज होकर खाटू श्याम चला गया था। उसे पढ़ाई न करने पर डांटा गया था। वहां भंडारे में खाना खाता था और धर्मशाला में सो जाता था। रविवार को पुलिस ने उसे खाटू श्याम से पकड़ लिया। उसे पकड़कर पुलिस ग्वालियर ले आई।

14 वर्षीय किशोर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदित्यपुरम में अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। आठ सितंबर को उसकी बुआ ने उसे पढ़ाई न करने पर डांट दिया था। इसके बाद वह बुआ के घर से भाग गया। उसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। वह न तो मोबाइल लेकर गया था न ही सीसीटीवी कैमरे में कहीं नजर आया। इससे पुलिस भी पशोपेश में थी। ऑपरेशन मुस्कान शुरू होने के बाद उसे भी लापता बच्चों की सूची में शामिल किया गया।

उसके रिश्तेदारों से महाराजपुरा थाने के एसआई राजीव सोलंकी व उनकी टीम ने संपर्क किया। शिवपुरी में रहने वाले उसके चचेरे भाई से जब पुलिस ने बात की तब उसने बताया कि उसके पास दो दिन पहले ही अनजान नंबर से काल आया था। काल पर उससे उसके भाई ने बात की थी। उसने कहा था कि वह खाटू श्याम में है, सुरक्षित है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने धर्मशाला का नाम बताया था। इसके बाद महाराजपुरा थाने की टीम यहां से रवाना हो गई। खाटू श्याम में धर्मशाला में वह सोता हुआ मिल गया। इसके बाद पुलिस उसे ग्वालियर ले आई।

इंदौर से बरामद हुई किशोरी बोली

ट्रेन में सामान बेचने वाला वेंडर लेकर आयामुरार क्षेत्र से भी 13 वर्षीय किशोरी 13 अक्टूबर को लापता हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि उसकी तलाश शुरू की गई। उसकी लोकेशन इंदौर में मिली। इंदौर के बापू गांधी नगर से उसे बरामद कर लिया। यहां लाकर जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि ट्रेन में सामान बेचने वाला वेंडर उसे बहला-फुसलाकर ले आया था। उसने शादी का झांसा दिया था। फिर वह उसे छोड़कर चला गया। वेंडर की लोकेशन दिल्ली में है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है।