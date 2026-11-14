दिसंबर में ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, कर्नाटक और गोवा एक्सप्रेस होंगी लेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दिसंबर में दक्षिण और पश्चिम भारत से ग्वालियर आने-जाने वाले रेल यात्रियों को ट्रेनों की अद्यतन स्थिति देखकर सफर करना होगा। मध्य रेल के पुणे मंडल में येवला यार्ड के री-माडलिंग कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इनमें ग्वालियर से गुजरने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें भी शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को रास्ते में 30 मिनट से लेकर तीन घंटे 40 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा।

18 दिसंबर को कर्नाटक एक्सप्रेस 45 मिनट रूकेगी रेलवे की सूचना के अनुसार, 12627 कर्नाटक एक्सप्रेस को 15, 17, 29 नवंबर और एक, छह, आठ व 20 दिसंबर को दो घंटे 10 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। 18 दिसंबर को इसके नियंत्रण की अवधि 45 मिनट रहेगी। इसकी वापसी दिशा की 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस 21 दिसंबर को दो घंटे 30 मिनट नियंत्रित रहेगी। 12779 गोवा एक्सप्रेस को 16, 18, 23, 27, 28 और 30 नवंबर सहित दिसंबर की कई तारीखों पर 30 से 40 मिनट नियंत्रित किया जाएगा।