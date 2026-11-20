नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में बीती 13 अप्रैल की रात 20 वर्षीय रामसखी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

पति ने जताया था चरित्र पर संदेह प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी रात पति संजीव कुशवाह ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताया था। इसी बात से आहत होकर रामसखी ने यह आत्मघाती कदम उठाया। मर्ग जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पति संजीव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।