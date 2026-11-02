ग्वालियर GRMC में मेडिकल छात्रा से सहपाठी ने वाशरूम में की गंदी हरकत, विरोध करने पर की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। कॉलेज में पढ़ने वाली मेडिकल छात्रा के साथ तीन दिन पहले सहपाठी ने ही अश्लील छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने आरोपित छात्र पर छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

छात्रा ने वर्ष 2025 में जीआरएमसी में लिया था प्रवेश छात्रा ने वर्ष 2025 में जीआरएमसी में प्रवेश लिया था। वह एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इसी दौरान उसकी पहचान बैच के छात्र नितेश कुमार उर्फ सिद्धार्थ कुशवाह से हो गई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत थी, लेकिन कुछ समय बाद नितेश ने प्रेम प्रस्ताव रखा। छात्रा द्वारा इसे केवल दोस्ती तक सीमित रखने और बातचीत कम करने पर उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया।

बदनाम करने देता था धमकी नितेश नितेश लगातार उसका पीछा करता, रास्ता रोकता और स्वजन व सहपाठियों के सामने बदनाम करने की धमकी देता था। छात्रा ने इस बात की शिकायत कालेज के शिक्षकों से भी की थी, लेकिन वह नहीं सुधरा। इसके बाद भी लगातार पीछा कर रहा था। आरोपी छात्रा को खींचकर जीआरएमसी कॉलेज के गर्ल्स वाशरूम में ले गया 28 अक्टूबर की सुबह करीब 10.30 बजे छात्रा हजार बिस्तर अस्पताल परिसर में मौजूद थी। आरोपी वहां पहुंचा, उसकी गाड़ी की चाबी छीनी और जबरन अपने साथ चलने का दबाव बनाया। वह उसे खींचकर जीआरएमसी कॉलेज के गर्ल्स वाशरूम में ले गया। वाशरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और अश्लील हरकत करना शुरू कर दी।