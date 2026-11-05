ग्वालियर मदरसा मामला: सनातन सेना ने जिला पंचायत CEO को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर हो FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एजी ऑफिस के पास स्थित मदरसा दारूल कुरआन में बालक व बालिकाओं को प्रताड़ित करने व मारपीट के मामले में सनातन सेना के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रशासनिक जांच कमेटी के अध्यक्ष जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत से मुलाकात की।

मदरसे के तीन से चार लोग बालक व बालिकाओं के साथ मारपीट करते थे और क्रूरता की जाती थी। वहीं सनातन सेना ने इस मामले में राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगाया और तत्काल एफआइआर दर्ज करने की मांग की। सीईओ की ओर से संस्था के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है।

यहां सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि मदरसा मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल कल्याण समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है जिसमें दोषियों को लेकर स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

26 बच्चों को किया गया था रेस्क्यू

मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने अधिकारियों के साथ कुछ दिनों पहले एजी ऑफिस स्थित मदरसे पर छापा मारा था, जहां से 26 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। मौके पर पूछताछ में पता चला कि बच्चियों के साथ मारपीट की जाती थी और पढ़ाई से दूर रखा जाता था। खाना भी पूरा नहीं दिया जाता था। इसी तरह बालकों के साथ भी मारपीट की जाती थी। सभी बच्चों को बालक व बालिका गृह में भेजा गया, जहां उनके बयानों में सामने आया कि मदरसे में बाजी नजमा, साबिर और अनस मारपीट करते थे। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने अपनी जांच की और बच्चों की काउंसिलिंग की।

बनाई गई है जांच कमेटी