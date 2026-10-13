ग्वालियर पासपोर्ट कांड: भंते सम्यक बोधि के खाते से लाखों का लेन-देन, सरगना रियाल चौधरी करता था ऑपरेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जाली दस्तावेजों के जरिए 70 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने भंते गुलाब राय गौतम उर्फ सम्यक बोधि को गिरफ्तार किया था। उसके नाम से जो बैंक खाता है, उसमें लाखों रुपये का लेनदेन है। कई संदिग्ध ट्रांजेक्शन एसटीएफ को मिले हैं। खास बात यह है कि इस खाते को भंते सम्यक बोधि नहीं बल्कि पासपोर्ट कांड का सरगना रियाल चौधरी ऑपरेट करता था। यह पूरा लेनदेन उसी के द्वारा किया गया। अब स्पेशल टास्क फोर्स की टीम इस कांड में फंडिंग की जांच कर रही है।

ग्वालियर के संजय नगर का रहने वाला है भंते सम्यक बोधि भंते सम्यक बोधि मूल रूप से ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर, गोल पहाड़िया का रहने वाला है। लेकिन उसने खाता विदिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाया। वह ग्वालियर के डबरा स्थित बौद्ध मठ में रहता था। विदिशा में खाता खुलवाने के संबंध में जांच अधिकारी ने उससे सवाल पूछा तो वह चुप्पी साध गया ।