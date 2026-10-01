बिलौआ खनन मामला: सुबह जनसुनवाई में अधिकारियों पर गाड़ियां छोड़ने का आरोप, रात होते ही शिकायतकर्ता समेत 6 लोगों पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। बिलौआ में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग ने खदान पर कार्रवाई के बाद थाने तक सख्ती दिखाई है। इसमें संयोग यही है कि जिस दिन बीते मंगलवार को खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत हुई उसी दिन शिकायतकर्ता सहित छह पर रात को बिलौआ थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है।

त्यागी नगर के रामू कटारे व अन्य से जुड़ी खदान पर आठ सितंबर को खनिज विभाग ने अवैध खनन पकड़ते हुए मशीनें जब्त कीं थीं जिसमें नोटिस व जुर्माना वसूलने की कार्रवाई के लिए लिखा-पढ़ी चल रही थी। इसी मामले में प्रभारी खनिज अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार की रात रामू सहित छह पर केस दर्ज हुआ। रामू ने मंगलवार की सुबह जनसुनवाई में डबरा एसडीएम व खनिज विभाग की ओर से की गई कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष केदार कंसाना की खदान पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर शिकायत की है जिसमें गंभीर आरोप यह लगाया है कि मौके से पांच डंपर पकड़ना बताया, लेकिन खदान में मशीनों सहित 26 वाहन थे जिन्हें छोड़ दिया गया।

यह की गई जनसुनवाई में शिकायत त्यागी नगर मुरार निवासी रवि किशोर कटारे ने बीते मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायती पत्र दिया। इसमें लिखा कि 24 सितंबर 2026 को कंसाना खदान क्षेत्र में की गई एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान एसडीएम डबरा और खनिज विभाग की टीम ने मौके पर अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त कुल 26 वाहनों और मशीनों (पांच पोकलेन मशीनें, दो आइआर मशीनें और 19 डंपर) को पकड़ा था। बाद में सरकारी रिकार्ड और पंचनामे में हेरफेर करके केवल पांच डंपरों की जब्ती दिखाई गई, जबकि शेष 21 वाहनों और मशीनों को अवैध व रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे उच्च न्यायालय के उन दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन बताया गया है, जो अवैध खनन में प्रयुक्त सभी वाहनों को तत्काल जब्त करने का आदेश देते हैं। इस मामले में जांच की मांग की गई है।