ग्वालियर के आई केयर क्लिनिक में युवक के हाथ में फटा मोबाइल फोन, आग लगने से मची भगदड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के एक आई केयर क्लीनिक में मोबाइल फोन फटने से अचानक अफरा-तफरी मच गई। सोफे पर बैठा एक युवक मोबाइल चला रहा था, तभी उसके हाथ में फोन अचानक फट गया। मोबाइल में आग लगते ही युवक ने उसे सोफे से नीचे झटक दिया। इससे आग फैल गई और वहां बैठे मरीज घबराकर इधर-उधर भागने लगे। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

मोबाइल फटते ही फैली दहशत बताया गया है कि घटना के समय युवक के पास ही एक महिला नवजात बच्चे को लेकर बैठी थी। महिला के साथ एक अन्य बच्चा भी मौजूद था। मोबाइल फटने और आग लगने से क्लीनिक में बैठे मरीजों के बीच दहशत फैल गई। स्थिति को संभालने के लिए क्लीनिक का एक कर्मचारी बाल्टी में पानी लेकर पहुंचा और आग बुझाई। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। मोबाइल फटने की घटना का एक वीडिया इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है।