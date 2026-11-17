नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मोगिया और मोगिंया के नाम में मामूली अंतर, लेकिन आरक्षण की श्रेणी अलग-अलग। इसी अंतर के चलते गुना के तीन भाइयों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का लाभ नहीं मिल सका। पिता को एसटी वर्ग के तहत सरकारी नौकरी मिली थी और उनके पास वर्ष 1989 का जनजाति प्रमाणपत्र भी था, लेकिन बेटों का दावा इससे साबित नहीं हुआ। करीब 19 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने तीनों की याचिका खारिज कर दी।

पिता के प्रमाणपत्र से स्वतः नहीं मिलता एसटी का दर्जा जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने स्पष्ट किया कि पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर संतान को स्वतः एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सभी दस्तावेजों और परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है।

2001 में मिले एससी प्रमाणपत्र, 2008 में दावा खारिज गुना जिले के कुंभराज निवासी गोविंद, आनंद और नरेश मोगिया को वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति (एससी) के प्रमाणपत्र जारी हुए थे। छानबीन समिति ने वर्ष 2008 में दावा खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच हुई, लेकिन हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी ने 21 अगस्त 2012 को फिर दावा नामंजूर कर दिया। भाइयों की दलील, सरकार का पक्ष भाइयों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि उनके पिता रामभरोसा मोगिया को एसटी कोटे से सरकारी नौकरी मिली थी और उनके पास 1989 का जनजाति होने का प्रमाणपत्र भी था। ऐसे में बेटों को भी मोगिया जनजाति का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।