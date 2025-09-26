MP Weather Update: मानसून में इस बार जमकर बरसा पानी, जुलाई में टूटा रिकॉर्ड, बस होने वाली है विदाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मानसून संभवत आगामी 24 से 48 घंटे में अंचल से विदा हो जाएगा। लेकिन इस बार मानसूनी सीजन में वर्षा ने सौ साल से पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। खास बात यह है भी कि इस बार वर्षा का ट्रेंड भी बदला है। इससे अंचल में बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है और आगामी समय में यह बदलाव दिखाई देगा। एक जून से 30 सितंबर तक यानि 122 दिनों के सीजन में पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक दिन बरसात हुई है। 2024 में जहां 63 दिन बरसात हुई थी वहीं इस बार 72 दिन हुई। लेकिन इस बार पानी अधिक वर्षा।

खास बात रही कि इस बार शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा 1414.4 मिमी हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के डबरा क्षेत्र में हुई 1200.6 मिमी दर्ज की गई। जबकि पूरे जिले की वर्षा का औसत 751.2 है और शहर की वर्षा का औसत 700 मिमी है।

इस बार बदला वर्षा ने ट्रेंड पिछले कुछ सालों से वर्षा का ट्रेंड मानसून के आगमन के बाद जून में बहुत कम, जुलाई व अगस्त में अधिक व सिंतबर में फिर कम रहता था। लेकिन 2024 में जुलाई, अगस्त के साथ सितंबर भी ठीक-ठाक वर्षा हुई। लेकिन इस बार सर्वाधिक बरसा जून व जुलाई महीने में ही हो गई। अगस्त व सितंबर में कम वर्षा हुई। इस ट्रेंड की वजह से अंचल की फसल प्रभावित हुई और अन्य चीजों पर भी असर पड़ा। सात दिन पहले आया मानसून ग्वालियर चंबल में मानसून 25 जून को दस्तक देता है। लेकिन इस बार सात दिन पहले 19 जून को मानसून ने दस्तक दी। अब जिस तरह से मानसून की वापसी हो रही है। उसे देखते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की विदाई तीन दिन पहले यानि 27 सितंबर तक हो सकती है।