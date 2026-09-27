ग्वालियर फोर्ट पर सफाई अभियान: एक डंपर से ज्यादा निकला कचरा, झाड़ियों में मिलीं शराब की बोतलें और प्लास्टिक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विश्व पर्यटन दिवस पर रविवार को ग्वालियर किले पर चलाए गए सफाई अभियान में एक डंपर से अधिक कचरा निकला। किले के अलग-अलग हिस्सों में शराब की बोतलें, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतलें, पालीथिन, चाय के कप और दोने बड़ी संख्या में बिखरे मिले। सबसे अधिक गंदगी मानसिंह महल के सामने झाड़ियों से लेकर सास-बहू मंदिर के आसपास मिली। करीब चार घंटे चले अभियान में 100 से अधिक वालेंटियरों ने कचरा एकत्र किया।

आइईसी टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम और दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे के सेवादारों, सामाजिक संस्थाओं तथा

सुबह छह बजे शुरू हुए अभियान में वालेंटियरों को दो-दो के समूह में बांटकर कैरी बैग दिए गए। इसके बाद उन्होंने किले के विभिन्न हिस्सों में घूमकर हाथ से कचरा एकत्र किया। वर्षा के कारण किले की झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं। हवा के साथ उड़कर पहुंचे प्लास्टिक, पालीथिन, कप और दोने इन्हीं झाड़ियों में फंसे मिले।